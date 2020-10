LIVE Giro d’Italia 2020 in DIRETTA: Almeida rafforza la maglia rosa. Nibali: “Prova confortante, in linea con le aspettative” (Di sabato 17 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA FAGIANATA DI RICCARDO MAGRINI LE PAGELLE DELLA TAPPA ODIERNA VICENZO Nibali: “PROVA confortante, IN linea CON LE ASPETTATIVE” LA CLASSIFICA GENERALE DEL Giro D’ITALIA 2020 LA CRONACA DELLA TAPPA DI OGGI LA CRONOMETRO NON ESALTANTE DI VINCENZO Nibali FILIPPO GANNA IMPLACABILE TUTTE LE CLASSIFICHE DOPO LA CRONOMETRO DI OGGI WILCO KELDERMAN: “SONO SODDISFATTO, SONO ANDATO PIU’ FORTE DEL PREVISTO” ORDINE D’ARRIVO DELLA TAPPA DI OGGI 16.46 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata. Un saluto sportivo. 16.45 Joao Almeida guida la classifica generale con 56″ su Kelderman, 2’11” su Bilbao, 2’23” su McNulty, ... Leggi su oasport (Di sabato 17 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA FAGIANATA DI RICCARDO MAGRINI LE PAGELLE DELLA TAPPA ODIERNA VICENZO: “PROVA, INCON LE ASPETTATIVE” LA CLASSIFICA GENERALE DELD’ITALIALA CRONACA DELLA TAPPA DI OGGI LA CRONOMETRO NON ESALTANTE DI VINCENZOFILIPPO GANNA IMPLACABILE TUTTE LE CLASSIFICHE DOPO LA CRONOMETRO DI OGGI WILCO KELDERMAN: “SONO SODDISFATTO, SONO ANDATO PIU’ FORTE DEL PREVISTO” ORDINE D’ARRIVO DELLA TAPPA DI OGGI 16.46 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata. Un saluto sportivo. 16.45 Joaoguida la classifica generale con 56″ su Kelderman, 2’11” su Bilbao, 2’23” su McNulty, ...

giroditalia : ???? Giro d'Italia 2020 ?? 17/10/2020 ?? Stage 14: Conegliano > Valdobbiadene - @TISSOT ITT ?? Prosecco Superiore Wine… - giroditalia : ?? We're underway! ?? Siamo Partiti! ???? Follow live: - giroditalia : ????? Giovinazzo > Vieste | Stage 8 ?? Baia delle Zagare (Km 143) ????? Ravanelli ????, @joeyrosskopf ????, @M_Braendle ,… - chiarawoo : @als_yeol questa è la dance practice poi ci sono vari video che la gente ha preso in live in giro - Santiag67578081 : RT @giroditalia: ???? Giro d'Italia 2020 ?? 17/10/2020 ?? Stage 14: Conegliano > Valdobbiadene - @TISSOT ITT ?? Prosecco Superiore Wine Stage… -