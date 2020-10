“L’endometriosi mi ha portato via tutto” Intervista a Vania Mento

Leggi su dilei

(Di sabato 17 ottobre 2020) I suoi capelli rosa sono il tratto distintivo e riconoscibile della sua personalità, ma certoè molto di più di quella donna dall’aspetto frizzante e dinamico che traspare attraverso le sue fotografie. A lei va il merito di essere diventata, con gli anni, la voce di tutte le donne affette da endometriosi. Probabilmente, le più attente all’argo, avranno già sentito il suo nome e anche la sua voce proprio in occasione di un intervento su Radio Globo per rispondere a quell’accusa che le donne che non vanno a lavoro quando hanno le mestruazioni “Non possono considerarsi donne”. Un’affermazione offensiva quanto banale che dimostra, ancora una volta, come questa malattia così diffusa sia ancora troppo poco conosciuta e non sufficientemente presa in ...