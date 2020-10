Juventus, Dybala non è più sicuro di rinnovare: lo scenario (Di sabato 17 ottobre 2020) Uno dei giocatori più rappresentativi della Juventus potrebbe lasciare a fine stagione. Paulo Dybala non sarebbe più sicuro di voler continuare la sua carriera con la maglia bianconera. Il numero 10, icona odierna della Juventus, sta iniziando a riflettere sul suo futuro e non sono escluse sorprese spiacevoli per i tifosi. Da mesi ormai si parla di rinnovo in vista ma ancora le parti non avrebbero trovato un accordo e la firma sta tardando ad arrivare. Dybala, nel frattempo, si guarda intorno. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, arriva la firma di Pogba sul contratto LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, l'erede di Buffon arriva dalla Serie A Paulo Dybala, attaccante argentino della JuventusIl rinnovo di ... Leggi su tuttojuve24 (Di sabato 17 ottobre 2020) Uno dei giocatori più rappresentativi dellapotrebbe lasciare a fine stagione. Paulonon sarebbe piùdi voler continuare la sua carriera con la maglia bianconera. Il numero 10, icona odierna della, sta iniziando a riflettere sul suo futuro e non sono escluse sorprese spiacevoli per i tifosi. Da mesi ormai si parla di rinnovo in vista ma ancora le parti non avrebbero trovato un accordo e la firma sta tardando ad arrivare., nel frattempo, si guarda intorno. LEGGI ANCHE: Calciomercato, arriva la firma di Pogba sul contratto LEGGI ANCHE: Calciomercato, l'erede di Buffon arriva dalla Serie A Paulo, attaccante argentino dellaIl rinnovo di ...

