Il Napoli avrebbe dovuto avere paura della Juve che non batte neanche il Crotone (Di sabato 17 ottobre 2020) Crotone-Juventus 1-1. Finisce in parità il derby calabrese. La squadra di Pirlo – di cui il Napoli secondo, gli osservatori del calcio italiano, avrebbe avuto paura – non è riuscita a battere la squadra di Stroppa che fin qui aveva sempre perso. Altro che cantiere aperto, è una squadra senza né capo né coda. Vantaggio di Simy e poi pareggio di Morata. Nella ripresa, espulsione di Chiesa per una brutta entrata su Cigarini e poi rete annullata per fuorigioco di Morata. Sarà interessante seguire la carriera dell’arbitro Forneau. Pirlo, privo di Ronaldo che è troppo intento a polemizzare col ministro Spadafora nel silenzio dei giornali, ha schierato Portanova e Frabotta. Per la Juventus è il secondo ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 17 ottobre 2020)ntus 1-1. Finisce in parità il derby calabrese. La squadra di Pirlo – di cui ilsecondo, gli osservatori del calcio italiano,avuto– non è riuscita are la squadra di Stroppa che fin qui aveva sempre perso. Altro che cantiere aperto, è una squadra senza né capo né coda. Vantaggio di Simy e poi pareggio di Morata. Nella ripresa, espulsione di Chiesa per una brutta entrata su Cigarini e poi rete annullata per fuorigioco di Morata. Sarà interessante seguire la carriera dell’arbitro Forneau. Pirlo, privo di Ronaldo che è troppo intento a polemizzare col ministro Spadafora nel silenzio dei giornali, ha schierato Portanova e Frabotta. Per lantus è il secondo ...

La Juventus torna in campo dopo la vittoria a tavolino sul Napoli e raccoglie un altro pareggio, il secondo consecutivo in trasferta dopo quello di Roma. I bianconeri non vanno oltre l'1-1 in casa del ...

Il pazzo sabato di Serie A, iniziato con la goleada del Napoli sull’Atalanta e proseguito con il primo ... in tre partite disputate sul campo, i bianconeri hanno raccolto così due pareggi dopo la ...

