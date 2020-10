Giro d’Italia 2020, Giulio Ciccone costretto al ritiro. “Sintomi acuti di bronchite”. Vincenzo Nibali perde un gregario (Di sabato 17 ottobre 2020) Giulio Ciccone è stato costretto a ritirarsi dal Giro d’Italia 2020. Il corridore abruzzese sta purtroppo facendo i conti con sintomi acuti di bronchite, come ha comunicato la Trek Segafredo. La formazione statunitense ha riferito che, nei giorni scorsi, l’atleta aveva manifestato sintomi legati alla patologia e questa mattina si è sottoposto agli esami clinici presso l’Ospedale di Conegliano che, purtroppo, hanno confermato la diagnosi fatta dal medico dell’equipe Emilio Magni. Va ricordato che Giulio Ciccone aveva contrattato il Covid-19 a inizio settembre ed era guarito, riuscendo a prendere il via alla Corsa Rosa. Le sue condizioni, però, non erano delle migliori e aveva fatto tantissima fatica nelle ... Leggi su oasport (Di sabato 17 ottobre 2020)è statoa ritirarsi dald’Italia. Il corridore abruzzese sta purtroppo facendo i conti con sintomidi bronchite, come ha comunicato la Trek Segafredo. La formazione statunitense ha riferito che, nei giorni scorsi, l’atleta aveva manifestato sintomi legati alla patologia e questa mattina si è sottoposto agli esami clinici presso l’Ospedale di Conegliano che, purtroppo, hanno confermato la diagnosi fatta dal medico dell’equipe Emilio Magni. Va ricordato cheaveva contrattato il Covid-19 a inizio settembre ed era guarito, riuscendo a prendere il via alla Corsa Rosa. Le sue condizioni, però, non erano delle migliori e aveva fatto tantissima fatica nelle ...

