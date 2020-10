Covid, Manfredi: “Smart working in Parlamento? Si sta discutendo” (Di sabato 17 ottobre 2020) Il governo è al lavoro su nuove strette per limitare ulteriormente i contagi Covid. Emerge la questione smart working, anche per i lavori in Parlamento. Intanto il ministro dell’Università e della ricerca Gaetano Manfredi fa sapere: “Si sta discutendo dell’opportunità di attivare il telelavoro anche per i parlamentari”. Al centro dell’attenzione dei rappresentanti politici, oltre … L'articolo Covid, Manfredi: “Smart working in Parlamento? Si sta discutendo” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di sabato 17 ottobre 2020) Il governo è al lavoro su nuove strette per limitare ulteriormente i contagi. Emerge la questione smart, anche per i lavori in. Intanto il ministro dell’Università e della ricerca Gaetanofa sapere: “Si sta discutendo dell’opportunità di attivare il telelavoro anche per i parlamentari”. Al centro dell’attenzione dei rappresentanti politici, oltre … L'articolo: “Smartin? Si sta discutendo” proviene da www.meteoweek.com.

MrnMrn85 : RT @ilbrigantepc: #Manfredi: telelavoro per i Parlamentari a causa del #Covid_19. Che si fottano i comuni mortali che devono prendere #tren… - PMurroccu : @Teresat14547770 Fosse che fosse la volta buona ,diceva Nino Manfredi in una Canzonissima degli anni passati,vedret… - zazoomblog : Covid Manfredi: Smart working in Parlamento? Si sta discutendo Lopposizione: Stop lavori alla Camera la prossima s… - Novacula_Occami : @drpbrock Nì. Erano sulle stesse barricate contro Borghi, Bagnai o Fana. Ma su Covid lui e Manfredi si sono messi a… - Notiziedi_it : Covid, Manfredi: “Restrizioni? Di sicuro ci saranno interventi. Aprire una discussione anche per il telelavoro dei… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Manfredi Covid, Manfredi: "Restrizioni? Di sicuro ci saranno interventi. Aprire una discussione anche per il telelavoro dei parlamentari"" La Repubblica Covid: Manfredi a De Luca, dobbiamo ragionare tutti insieme

Roma, 16 ott 16:21 - (Agenzia Nova) - "Sono campano" come il presidente Vicenzo De Luca "e la sua preoccupazione è la mia preoccupazione", ma "a De Luca dico che questo è il... (Rin) ...

Covid, Manfredi: "Smart working in Parlamento? Si sta discutendo" | Tra i positivi anche il deputato Maurizio Lupi

Alla luce di diversi contagi da Covid-19 registrati tra i deputati, "nell'autonomia delle due Camere si sta discutendo dell'opportunità di attivare il telelavoro anche per i parlamentari". Lo ha detto ...

Roma, 16 ott 16:21 - (Agenzia Nova) - "Sono campano" come il presidente Vicenzo De Luca "e la sua preoccupazione è la mia preoccupazione", ma "a De Luca dico che questo è il... (Rin) ...Alla luce di diversi contagi da Covid-19 registrati tra i deputati, "nell'autonomia delle due Camere si sta discutendo dell'opportunità di attivare il telelavoro anche per i parlamentari". Lo ha detto ...