Chris Offutt | verso ovest | passaggio alla redenzione

(Di domenica 18 ottobre 2020) Insieme agli anni della Rivoluzione, e forse in maniera ancora più decisiva, quelli relativi all’epopea della frontiera restano, nella storia statunitense, i più fecondi dal punto di vista della istituzione di una mitologia sociale e politica pressoché immortale. Pionieri, trappers e cowboy sono gli eroi epici di quell’immaginario, che vive ancora al fondo dell’inconscio nazionale. È del resto naturale che l’era in cui l’America come la conosciamo si è consolidata, espandendosi sul continente e acquisendo molti di quelli che sarebbero … Continua L'articolo proviene da il manifesto.