«C’è una data per il vaccino», Burioni esulta: la Pfizer pronta a chiedere il via libera negli Usa a novembre (Di sabato 17 ottobre 2020) «Abbiamo una data» scrive Roberto Burioni su Twitter dopo che la casa farmaceutica Pfizer ha annunciato di voler chiedere alla Fda l’autorizzazione per il suo vaccino contro il Coronavirus nella terza settimana di novembre. In una lettera aperta l’amministrazione delegato della società americana, Albert Bourla, ha spiegato i tre punti fondamentali che saranno valutati ora dall’agenzia del farmaco e sui quali la sua società si è concentrata per arrivare pronta il prima possibile con un farmaco affidabile. October 16, 2020 Sono tre le aree da considerare, scrive Bourla, così come per tutti i vaccini: «Innanzitutto il vaccino deve essere efficace, il che significa che può aiutare ... Leggi su open.online (Di sabato 17 ottobre 2020) «Abbiamo una» scrive Robertosu Twitter dopo che la casa farmaceuticaha annunciato di voleralla Fda l’autorizzazione per il suocontro il Coronavirus nella terza settimana di. In una lettera aperta l’amministrazione delegato della società americana, Albert Bourla, ha spiegato i tre punti fondamentali che saranno valutati ora dall’agenzia del farmaco e sui quali la sua società si è concentrata per arrivareil prima possibile con un farmaco affidabile. October 16, 2020 Sono tre le aree da considerare, scrive Bourla, così come per tutti i vaccini: «Innanzitutto ildeve essere efficace, il che significa che può aiutare ...

