X Factor 2020 Bootcamp | i cantanti scelti per ogni categoria

(Di venerdì 16 ottobre 2020) Dopo Mika ed Hella Raton nella seconda puntata di X-dedicata aihanno fatto le loro scelte gli altri due coach di quest’anno Emma Marrone e Manuel Agnelli Xsta iniziando a delinearsi. Dopo alcune puntate dedicate alle Audition spazio ai. Nella prima puntata andata in onda giovedì 8 ottobresono stati protagonisti i primi due coach Mika ed Hell Raton, che hanno effettuato le loro scelte. Guideranno rispettivamente il team Over e le Under Donne. Nel secondo episodio trasmesso il 15 ottobreè stato il turno degli altri due membri del quartetto, ovvero Emma Marrone e Manuel Agnelli. Anche loro hanno scelto i membri delle loro squadre da portare avanti al prossimo step di selezione, ...

MarioManca : #XF2020: il cuore tenero di @MarroneEmma e la precisione di Manuel - lachecchi : RT @repubblica: X Factor, le eliminazioni di Emma e il rigore di Manuel Agnelli - repubblica : X Factor, le eliminazioni di Emma e il rigore di Manuel Agnelli - repubblica : X Factor, è il turno dei bootcamp per Emma e Manuel Agnelli. Roccuzzo colpisce ancora al cuore - repubblica : X Factor, le eliminazioni di Emma e il rigore di Manuel Agnelli [di ERNESTO ASSANTE] [aggiornamento delle 09:51] -

Ultime Notizie dalla rete : Factor 2020

Giovedì 15 ottobre su Sky Uno la quinta puntata in cui sono state selezionate le squadre Under Uomini e Gruppi. La cantante soffre a eliminare i ...Come Vedere X Factor 2020? Naturalmente l’appuntamento con X Factor 2020 è da giovedì 17 settembre su Sky Uno (canale 108 sat e fibra, 455 digitale) e Now Tv in streaming con le puntate disponibili on ...