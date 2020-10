Vaccino, Burioni: “Abbiamo una data” (Di sabato 17 ottobre 2020) Burioni sul Vaccino: “Abbiamo una data. Pfizer presenterà una richiesta di autorizzazione nella terza settimana di novembre”. ROMA – Buone notizie in arrivo sulla lotta al coronavirus. Secondo quanto scritto da Roberto Burioni sui social, l’amministratore delegato di Pfizer, Albert Bourla, presenterà una richiesta di autorizzazione nella terza settimana di novembre. Un primo passo per avere la cura nelle prime settimane del 2021. La speranza della casa farmaceutica è quella di poter ottenere l’approvazione entro fine novembre per iniziare a produrre e mettere sul mercato le prime dosi. Burioni sui social: “Abbiamo una data per il Vaccino” Il virogolo ha commentato sui social l’annuncio della casa farmaceutica: ... Leggi su newsmondo (Di sabato 17 ottobre 2020)sul: “Abbiamo una data. Pfizer presenterà una richiesta di autorizzazione nella terza settimana di novembre”. ROMA – Buone notizie in arrivo sulla lotta al coronavirus. Secondo quanto scritto da Robertosui social, l’amministratore delegato di Pfizer, Albert Bourla, presenterà una richiesta di autorizzazione nella terza settimana di novembre. Un primo passo per avere la cura nelle prime settimane del 2021. La speranza della casa farmaceutica è quella di poter ottenere l’approvazione entro fine novembre per iniziare a produrre e mettere sul mercato le prime dosi.sui social: “Abbiamo una data per il” Il virogolo ha commentato sui social l’annuncio della casa farmaceutica: ...

