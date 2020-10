Tommaso Zorzi fa uno scherzo a Francesco ma finisce malissimo: Oppini minaccia di andare via (Di venerdì 16 ottobre 2020) Nella casa del Grande Fratello VIP 5 nella serata delle feste in cui si cede ai concorrenti qualche bottiglia di vino in più, succede spesso di tutto. E ieri sera, il pubblico ha potuto seguire alcuni momenti parecchio imbarazzanti. A parte la caduta in piscina di Dayane Mello e Tommaso Zorzi, palesemente brilli, c’è stato anche altro. Tommaso ha deciso di organizzare uno scherzo a Francesco, facendogli credere di essere innamorato di lui e dichiarando il suo amore. Ma ci è andato giù pesante, una cosa che il figlio di Alba Parietti non ha affatto gradito ed è per questo che alla fine, si è molto infuriato, arrivando persino a minacciare di lasciare la casa. Non solo, Oppini, forse per la rabbia e per sfogarsi, ha anche ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 16 ottobre 2020) Nella casa del Grande Fratello VIP 5 nella serata delle feste in cui si cede ai concorrenti qualche bottiglia di vino in più, succede spesso di tutto. E ieri sera, il pubblico ha potuto seguire alcuni momenti parecchio imbarazzanti. A parte la caduta in piscina di Dayane Mello e, palesemente brilli, c’è stato anche altro.ha deciso di organizzare uno, facendogli credere di essere innamorato di lui e dichiarando il suo amore. Ma ci è andato giù pesante, una cosa che il figlio di Alba Parietti non ha affatto gradito ed è per questo che alla fine, si è molto infuriato, arrivando persino are di lasciare la casa. Non solo,, forse per la rabbia e per sfogarsi, ha anche ...

badlandofsoul : RT @oocgfvip5: Tommaso Zorzi: “ho detto stasera me li porto tutti dalla mia parte raga, faccio lo scherzone a Oppini e entro nel gruppo, am… - xdrewsconcerts : RT @impasticcata: Quando dico che tommaso zorzi è il miglior concorrente in cinque edizioni di grande fratello vip intendo che tommaso zorz… - blujasmine3 : RT @____Angii: Elisabetta 'dorme tutto il giorno, quando si alza insulta, poi si mette i tacchi per avere clip in puntata” Matilde “quei du… - cippins : RT @Viperissima_: Tommaso: 'Domani sguardo basso, offesi, e domani nomino pure Oppini per mettermeli tutti contro. Mi faccio fare un post c… - Gfvip20_ : RT @itslarrybabex: Una cosa è certa: fare serata con Tommaso Zorzi deve essere un sogno ?? #gfvip -