Skin | «Ho lottato per non diventare un cliché»

(Di venerdì 16 ottobre 2020) L’appuntamento su Zoom è a mezzogiorno, ma Skin è in ritardo di dieci minuti. Quando appare, con una t-shirt nera e gli occhiali da vista a goccia, la prima cosa che dice prima di scusarsi per il contrattempo è «buongiorno», in perfetto italiano. Dalla sua esperienza come giudice di X Factor sono passati cinque anni, eppure Deborah Anne Dyer, meglio conosciuta come Skin, non ha più smesso di studiare la lingua e di esercitarsi per migliorarla. «In questo momento sono veramente arrugginita perché non seguo una lezione da 4 mesi, dall’inizio dell’estate. Ma forse a dicembre riprenderò» spiega in italiano poco prima di entrare nel vivo del motivo della nostra intervista: l’uscita in Italia di It Takes Blood and Guts, la sua autobiografia pubblicata da Solferino e scritta a quattro mani con la giornalista Lucy O’Brien.