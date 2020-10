Ronaldo replica a Spadafora: 'Tutto falso, ho rispettato il protocollo' (Di venerdì 16 ottobre 2020) La polemica meno attesa dell'anno si materializza a metà ottobre, in attesa del fine settimana con la ripresa del campionato: il calciatore più famoso del mondo contro il ministro per lo Sport. ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 16 ottobre 2020) La polemica meno attesa dell'anno si materializza a metà ottobre, in attesa del fine settimana con la ripresa del campionato: il calciatore più famoso del mondo contro il ministro per lo Sport. ...

ItaSportPress : Cristiano Ronaldo replica a ministro Spadafora: 'Ho rispettato il protocollo falso dire il contrario' -… - JManiaSite : #Ronaldo non le manda a dire a #Spadafora: 'Ho sentito un personaggio italiano dire che ho violato il protocollo...… - stefano_gatto97 : RT @Gazzetta_it: #Ronaldo in diretta Instagram replica a #Spadafora: “Tutto falso, ho rispettato il protocollo” - Notiziedi_it : Ronaldo replica a Spadafora “Non ho violato alcun protocollo” - Pippoevai : RT @cmdotcom: Cristiano Ronaldo in diretta Instagram replica a Spadafora: 'Tutto falso, ho rispettato il protocollo' -