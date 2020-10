Qui è un bambino, oggi è uno dei concorrenti più discussi del GF VIP (Di venerdì 16 ottobre 2020) Qui era solo un bambino, oggi è uno dei concorrenti più in vista e più discussi della casa del Grande Fratello Vip 5: ecco un racconto della sua infanzia. Tommaso Zorzi, Fonte foto: Instagram (@tommasozorzi)Nella casa del Grande Fratello Vip 5 si contraddistingue per la sua capacità di creare dinamiche, finire sempre in mezzo alle liti e per l suo talento da intrattenitore che diverte il pubblico a casa. Di chi stiamo parlando se non dell’unico e solo Tommaso Zorzi, one man show di questa edizione stando al chiasso che crea ogni volta che apre bocca. Indolo indiscusso di Twitter riesce a intrattenere anche nei sui momenti down. Ha più volte minacciato di abbandonare la casa, rivelando un’anima fragile e segreti molto dolorosi ... Leggi su chenews (Di venerdì 16 ottobre 2020) Qui era solo unè uno deipiù in vista e piùdella casa del Grande Fratello Vip 5: ecco un racconto della sua infanzia. Tommaso Zorzi, Fonte foto: Instagram (@tommasozorzi)Nella casa del Grande Fratello Vip 5 si contraddistingue per la sua capacità di creare dinamiche, finire sempre in mezzo alle liti e per l suo talento da intrattenitore che diverte il pubblico a casa. Di chi stiamo parlando se non dell’unico e solo Tommaso Zorzi, one man show di questa edizione stando al chiasso che crea ogni volta che apre bocca. Indolo indiscusso di Twitter riesce a intrattenere anche nei sui momenti down. Ha più volte minacciato di abbandonare la casa, rivelando un’anima fragile e segreti molto dolorosi ...

Ultime Notizie dalla rete : Qui bambino L'immagine del bambino, la seconda delle "Passeggiate Montessori" Terra Nuova L'iniziativa senza precedenti di Papa Francesco per i bambini e i ragazzi di tutto il mondo

La prima volta ne aveva parlato un anno fa, ma ieri papa Francesco ha lanciato ufficialmente il Patto Educativo Globale invitando a sottoscriverlo ...

Bambini vittime della peggiore crisi alimentare di sempre

ROMA. Il Rapporto di “Save the children” fotografa il devastante impatto dell’emergenza Covid sulla malnutrizione infantile. La pandemia agisce come un acceleratore delle vulnerabilità esistenti, face ...

