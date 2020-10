Osteoporosi e calcio: c’è un’alternativa ai latticini? Ecco una soluzione semplice e a portata di mano (Di venerdì 16 ottobre 2020) Osteoporosi, problema tutto al femminile considerando che le persone che ne soffrono in Italia sono 5 milioni di cui l’80% sono donne in post menopausa, ma ne soffre anche il 23% delle donne oltre i 40 anni (dato del Ministero della Salute). La notizia positiva è che si può intervenire per tempo con regolari esami clinici di controllo, un adeguato stile di vita e alimentare da adottare fin dalla giovane età. Per quanto riguarda l’alimentazione questa deve essere varia e bilanciata e per la salute dell’osso deve essere ricca di calcio e vitamina D. Quando si parla di calcio si pensa subito ai latticini – che però non tutti possono assumere per intolleranze o allergie – ma ricordiamoci che anche la semplice acqua del rubinetto ne è ... Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 16 ottobre 2020), problema tutto al femminile considerando che le persone che ne soffrono in Italia sono 5 milioni di cui l’80% sono donne in post menopausa, ma ne soffre anche il 23% delle donne oltre i 40 anni (dato del Ministero della Salute). La notizia positiva è che si può intervenire per tempo con regolari esami clinici di controllo, un adeguato stile di vita e alimentare da adottare fin dalla giovane età. Per quanto riguarda l’alimentazione questa deve essere varia e bilanciata e per la salute dell’osso deve essere ricca die vitamina D. Quando si parla disi pensa subito ai– che però non tutti possono assumere per intolleranze o allergie – ma ricordiamoci che anche laacqua del rubinetto ne è ...

