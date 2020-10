Olimpiadi invernali Pechino 2022, gruppi in difesa dei diritti umani contro la Cina (Di venerdì 16 ottobre 2020) Una serie di gruppi in difesa dei diritti umani si sono schierati contro la Cina chiedendo in un incontro con il Cio di ritirare le Olimpiadi invernali 2022 da Pechino. L’incontro è andato in scena in videoconferenza e ha partecipato un membro del Cio che si occupa proprio della preparazione dei Giochi invernali: è stato ribadito che tra l’assegnazione delle Olimpiadi e l’approvazione o meno di un sistema politico non vi è correlazione, ma gli attivisti hanno sottolineato come il governo cinese abbia internato almeno un milione di uiguri musulmani in campi di lavoro. Leggi su sportface (Di venerdì 16 ottobre 2020) Una serie diindeisi sono schieratilachiedendo in un incon il Cio di ritirare leda. L’inè andato in scena in videoconferenza e ha partecipato un membro del Cio che si occupa proprio della preparazione dei Giochi: è stato ribadito che tra l’assegnazione dellee l’approvazione o meno di un sistema politico non vi è correlazione, ma gli attivisti hanno sottolineato come il governo cinese abbia internato almeno un milione di uiguri musulmani in campi di lavoro.

zazoomblog : Olimpiadi invernali Pechino 2022 gruppi in difesa dei diritti umani contro la Cina - #Olimpiadi #invernali… - sportface2016 : Gli attivisti per i diritti umani ancora contro la #Cina: chiesta la revoca delle Olimpiadi di #Pechino2022 al Cio - VoceCamuna : Per le Olimpiadi Invernali di Milano e Cortina tre maxi opere in Vallecamonica - TaccoilMarco : @SkyTG24 Primo annuncio di #Morgan da candidato sindaco: 'per le Olimpiadi invernali di Milano mi impegno a portare… - quartapresenza : RT @sologianca: Comunque che le Olimpiadi invernali del 2026 fossero toccate a Milano e Cortina io lo sapevo d'Ampezzo. -

Ultime Notizie dalla rete : Olimpiadi invernali Olimpiadi invernali 2026, spreco o opportunità? A Bergamo libro e dibattito Valseriana News Olimpiadi invernali Pechino 2022, gruppi in difesa dei diritti umani contro la Cina

Una serie di gruppi in difesa dei diritti umani si sono schierati contro la Cina chiedendo in un incontro con il Cio di ritirare le Olimpiadi invernali 2022 da Pechino. L’incontro è andato in scena in ...

Una Brignone senza limiti: "Sempre al via per ripetermi"

Federica difende tre Coppe e farà tutte le gare, sabato si inizia. Compagnoni: "Fa bene". Kostner: "No, è pericoloso" ...

Una serie di gruppi in difesa dei diritti umani si sono schierati contro la Cina chiedendo in un incontro con il Cio di ritirare le Olimpiadi invernali 2022 da Pechino. L’incontro è andato in scena in ...Federica difende tre Coppe e farà tutte le gare, sabato si inizia. Compagnoni: "Fa bene". Kostner: "No, è pericoloso" ...