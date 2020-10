Nuoto, record italiano per Benedetta Pilato nei 50 rana in vasca corta (Di venerdì 16 ottobre 2020) Benedetta Pilato fa il nuovo record italiano nei 50 rana in vasca corta. Inizio super della stagione per la tarantina. BUDAPEST (UNGHERIA) – Nuovo record italiano per Benedetta Pilato nei 50 rana in vasca corta. Nella prima giornata della International Swimming League di Budapest la quindicenne tarantina è riuscita a migliorare il primato nazionale che le apparteneva. L’azzurra ha fermato il cronometro sul 28″97, diventando la prima donna italiana ad abbattere il muro dei 29″ nei 25 metri. Il precedente era di 29″32, firmato agli Europei di Glasgow nel dicembre 2019. Un tempo destinato ad essere migliorato ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 16 ottobre 2020)fa il nuovonei 50in. Inizio super della stagione per la tarantina. BUDAPEST (UNGHERIA) – Nuovopernei 50in. Nella prima giornata della International Swimming League di Budapest la quindicenne tarantina è riuscita a migliorare il primato nazionale che le apparteneva. L’azzurra ha fermato il cronometro sul 28″97, diventando la prima donna italiana ad abbattere il muro dei 29″ nei 25 metri. Il precedente era di 29″32, firmato agli Europei di Glasgow nel dicembre 2019. Un tempo destinato ad essere migliorato ...

