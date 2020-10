Mascherine trasparenti sono a norma? Interviene il Cts | «Segnalate a Rai e Mediaset»

(Di venerdì 16 ottobre 2020) Permettono di cogliere l’espressione del viso, il labiale di chi le indossa e i lineamenti degli interessati in tutta la loro pienezza: madavvero ale? Il pullulare di dispositivi in plastica – specie nelle trasmissioni televisive di Rai e– ha indotto il Comitato tecnico scientifico ad esporsi sulla questione, sollevando un problema cui le aziende non posrimanere indifferenti. La risposta al quesito giunge tra le pagine di Repubblica. Leggi anche >> “Uomini e donne”,? Telespettatori furiosi? ...

Sgrendena : @tartarugacinica Non ho mai provato sugli occhiali (solo su mascherine trasparenti e cose simili), ma per evitare c… - mosby_pub : RT @shinyskywalker: Molto utili queste mascherine trasparenti ?? - Mariappola : È passato un rappresentante di mascherine trasparenti rigide (comunque aperte sopra e sotto, quindi dubito siano ef… - infoitcultura : Uomini e donne: che fine hanno fatto le mascherine trasparenti? - luigi_cucca : @lulligi Una mia amica ha comprato una di quelle mascherine trasparenti che fanno respirare meglio. Mi ha detto ier… -

Ultime Notizie dalla rete : Mascherine trasparenti

Conduttori, tecnici e anche il pubblico: in alcune, forse troppe, trasmissioni Rai e Mediaset sono tutti, o quasi, con le mascherine trasparenti. Mascherina per far vedere quando ...Approvate anche dal ministro della Salute Roberto Speranza, le mascherine di comunità in tessuto lavabile rappresentano protezioni efficaci e possono rappresentare una valida alternativa a quelle mono ...