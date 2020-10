Lombardia | Attilio Fontana annuncia le nuove proposte anti COVID-19

(Di venerdì 16 ottobre 2020) Si è da poco conclusa la riunione tra, i sindaci e i rappresentdel consiglio della Regione. Durante una breve conferenza, il Presidente della Regione ha parlato… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Rossella Boccanfuso su BlogLive.it.

Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, parlando al termine dell'incontro con sindaci e rappresentanti del Consiglio regionale, riuniti per definire le proposte che saranno ...MILANO (16 ottobre 2020) - «Le nuove misure non saranno misure drammatiche». Lo ha detto il presidente della Lombardia Attilio Fontana, dopo l’incontro con i sindaci in videoconferenza parlando della ...