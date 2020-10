Lazio, Caicedo rischia: allarme pure in attacco (Di venerdì 16 ottobre 2020) ROMA - Ritorna la Serie A e la Lazio è ancora in emergenza. Simone Inzaghi sperava nella sosta, che alla fine ha complicato pure le cose. Ieri si registra il forfait di Felipe Caicedo in allenamento. ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 16 ottobre 2020) ROMA - Ritorna la Serie A e laè ancora in emergenza. Simone Inzaghi sperava nella sosta, che alla fine ha complicatole cose. Ieri si registra il forfait di Felipein allenamento. ...

