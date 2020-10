La transizione alla neutralità climatica non sarà una passeggiata

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 16 ottobre 2020) L’Unione Europea è ormai al passaggio finale del nuovo Regolamento europeo per il clima che stabilisce l’obiettivo della neutralitàdell’Europa al 2050 e aumenta il target europeo di riduzione dei gas serra al 55%, rispetto a quelle del 1990, entro il 2030. Come attuare questa ambiziosain Italia? Una prima proposta per raggiungere il target al 2030 è stata presentata il 13 ottobre a una conferenza nazionale, organizzata da Italy for climate, una iniziativa promossa dFondazione per lo sviluppo sostenibile insieme ad un gruppo di imprese avanzate.Sarebbe bene aprire una discussione pubblica più informata e partecipata su un tema così cruciale. Il salto da compiere in Italia è impegnativo: dal 1990 al 2018 le nostre emissioni sono calate del 17%, ...