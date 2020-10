Inter Milan – Pronostico – Probabili formazioni – Dove vederla in tv e streaming

Leggi su giornal

(Di venerdì 16 ottobre 2020)si sfidano nella stracittadina nella 4a giornata di Serie A sabato 17 ottobre alle ore 18:00. Un derby dal sapore di vetta.: come arrivano alla gara L’è reduce dal pareggio esterno con la Lazio per 1-1 e quindi seppur ancora imbattuta è dietro ai cugini. Conte sta facendo i conti con il Covid che ha colpito diversi giocatori della rosa e quindi sarà costretto a far fronte anche all’emergenza. La rosa è comunque attrezzata per fare bene e la voglia di vincere per superare in classifica i rossoneri sarà uno stimolo in più. Ilviaggia a punteggio pieno e in tre gare non ha ancora subito reti. Anche Pioli deve far fronte all’emergenza, infatti Rebic è fuori per infortunio ma non è ...