Il Consiglio comunale torna in videoconferenza (Di venerdì 16 ottobre 2020) torna il Consiglio comunale ma resta chiusa la Sala Rossa. Dopo il caso di positività al Covid di un consigliere M5s che ha costretto anche a sospendere le sedute del Consiglio comunale le attività riprenderanno lunedì 19 ottobre ma in videoconferenza. Lo ha deciso il presidende Francesco Sicari lo ha stabilito, dopo un confronto con la Conferenza dei capigruppo, visto che oltre a Marco Chessa altri consiglieri sono ora in isolamento fiduciario. Nei prossimi giorni verranno valutate anche altre possibili opzioni, come la seduta in modalità mista (con consiglieri e consigliere sia in presenza che in videocollegamento). L'articolo proviene da Nuova Società. Leggi su nuovasocieta (Di venerdì 16 ottobre 2020)ilma resta chiusa la Sala Rossa. Dopo il caso di positività al Covid di un consigliere M5s che ha costretto anche a sospendere le sedute delle attività riprenderanno lunedì 19 ottobre ma in. Lo ha deciso il presidende Francesco Sicari lo ha stabilito, dopo un confronto con la Conferenza dei capigruppo, visto che oltre a Marco Chessa altri consiglieri sono ora in isolamento fiduciario. Nei prossimi giorni verranno valutate anche altre possibili opzioni, come la seduta in modalità mista (con consiglieri e consigliere sia in presenza che in videocollegamento). L'articolo proviene da Nuova Società.

ItaliaViva : Con Alberti e Rocco in Consiglio comunale si forma il gruppo misto di Italia Viva - agro24tw : Pompei. Proclamazione del Consiglio Comunale - nuovasocieta : Il Consiglio comunale torna in videoconferenza - radiolaquila1 : Giulianova: Convocazione Consiglio Comunale in seduta straordinaria a porte chiuse per il 19 ... - FabioTanzilli : ALPIGNANO, IL GIURAMENTO DEL SINDACO PALMIERI E IL NUOVO CONSIGLIO COMUNALE -

Ultime Notizie dalla rete : Consiglio comunale Consiglio comunale pronto ad insediarsi. I neo eletti convocati all'auditorium dell'Arezzo Fiere ArezzoNotizie FdI Savigiliano: "Siamo pronti per la prossima tornata elettorale"

“Così come in tutta Italia anche qui da noi Giorgia Meloni sta aumenta il numero dei suoi sostenitori” dice il Presidente e consigliere comunale Maurizio De Lio. Domenica mattina infatti erano ...

Unione della Valletta: Efrem Brambilla è il nuovo presidente

Ho già iniziato a lavorare con la nuova amministrazione comunale de La Valletta e devo ... anche grazie alle nuove deleghe attribuite anche ai consiglieri dell’Unione. Rivolgendosi poi al ...

“Così come in tutta Italia anche qui da noi Giorgia Meloni sta aumenta il numero dei suoi sostenitori” dice il Presidente e consigliere comunale Maurizio De Lio. Domenica mattina infatti erano ...Ho già iniziato a lavorare con la nuova amministrazione comunale de La Valletta e devo ... anche grazie alle nuove deleghe attribuite anche ai consiglieri dell’Unione. Rivolgendosi poi al ...