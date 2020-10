(Di venerdì 16 ottobre 2020) Oltre ad essere alle prese con una serie di problemi fisici che gli hanno impedito di esordire in questa stagione, Paulodeve anche risolvere la questione del rinnovo contrattuale con la Juventus. Il club bianconero non avrebbe intenzione di assecondare le sue richieste economiche, ma secondo alcuni rumors, ci sarebbe altri due motivi alla base di questa scelta: innanzitutto, dal punto di vista tecnico, mister Pirlo gli preferisce Kulusevsky nel suo ruolo, e poi, dettaglio non trascurabile, i problemi finanziari causati dalla pandemia di Coronavirus e quindi la possibilità di sistemare il bilancio con una plusvalenza, lo spingerebbero sul mercato. Pauloeletto MVP della stagione 2019/2020 La valutazione della Joya si aggira intorno ai 70 milioni, una cifra che avrebbe attirato l’interesse dei top team della Premier ...

periodicodaily : Il Chelsea vuole Dybala a gennaio - Sport_Mediaset : La #Premier all'assalto di #Dybala: il #Chelsea lo vuole già da gennaio #SportMediaset - sportal_it : Dybala, il Chelsea lo vuole già a gennaio - ferrante_pie : RT @cmdotcom: #Donnarumma a costo zero? Cosa filtra dal #Chelsea, il #Milan sa già da mesi che Gigio vuole... - sportli26181512 : Chelsea, Rudiger vuole restare: Secondo quanto riportato dal Daily Mail, nonostante sia stato...… -

Ultime Notizie dalla rete : Chelsea vuole

In pole ci sarebbe già il Chelsea che, gia forte di una campagna estiva faraonica, vorrebbe mettere la cosidetta ciliegina sulla torta. I dirigenti del Chelsea sarebbero già al lavoro per acquistarlo ...Antonio Conte avrebbe voluto il nigeriano come ultimissimo colpo sulla fascia sinistra, dopo i mesi passati in prestito in maniera comunque positiva. Invece il giocatore del Chelsea è rimasto a Londra ...