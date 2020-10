Ginnastica in gravidanza | cosa fare e cosa evitare

(Di venerdì 16 ottobre 2020) La personal trainer e fitness influencer Kayla Itsines, quando lo scorso anno era in attesa della sua prima figlia non ha mai smesso di allenarsi ma anzi, ha condiviso con i suoi oltre 12 milioni di follower su Instagram workout ad hoc, pensati per accompagnare le future mamme durante tutto il percorso gestazionale.

Praticare attività fisica quando si è in dolce attesa è fortemente consigliato perché il movimento genera una serie di importanti benefici per mamma e bebè, a fronte di pochissime controindicazioni. P ...Dopo il parto, molte donne soffrono di incontinenza urinaria. Niente paura: in molti casi, il problema è transitorio. Esistono, però, alcuni esercizi utili per risolverlo prima ...