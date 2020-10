Ghirelli su Eleven: «Mi aspetto un risarcimento per gli utenti» (Di venerdì 16 ottobre 2020) Lega Pro, dopo aver più volte sollecitato, ha ricevuto da Eleven Sports un piano d’intervento che prevede la trasmissione delle gare su più piattaforme ed il contestuale rafforzamento della piattaforma streaming di Eleven. «Da Eleven Sports mi aspetto che tutto funzioni alla perfezione, esigo precise garanzie che ciò avvenga» dice Francesco Ghirelli, presidente di Lega … L'articolo Ghirelli su Eleven: «Mi aspetto un risarcimento per gli utenti» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 16 ottobre 2020) Lega Pro, dopo aver più volte sollecitato, ha ricevuto daSports un piano d’intervento che prevede la trasmissione delle gare su più piattaforme ed il contestuale rafforzamento della piattaforma streaming di. «DaSports miche tutto funzioni alla perfezione, esigo precise garanzie che ciò avvenga» dice Francesco, presidente di Lega … L'articolosu: «Miunper gli» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

