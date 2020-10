Fukushima, Giappone verso rilascio di acqua radioattiva in mare (Di venerdì 16 ottobre 2020) Redazione Il governo Giapponese avrebbe deciso di rilasciare in mare oltre un milione di tonnellate di acqua contaminata dalla centrale nucleare di Fukushima Daiichi, dove nel 2011 avvenne un incidente, causato da uno tsunami. La decisione definitiva del Giappone dovrebbe arrivare entro la fine del mese ed è contestata dai pescatori locali oltre che dagli ambientalisti. … Impronta Unika. Leggi su improntaunika (Di venerdì 16 ottobre 2020) Redazione Il governose avrebbe deciso di rilasciare inoltre un milione di tonnellate dicontaminata dalla centrale nucleare diDaiichi, dove nel 2011 avvenne un incidente, causato da uno tsunami. La decisione definitiva deldovrebbe arrivare entro la fine del mese ed è contestata dai pescatori locali oltre che dagli ambientalisti. … Impronta Unika.

SkyTG24 : Fukushima, Giappone verso rilascio di acqua radioattiva in mare. I pescatori si oppongono - greenbluegedi : Fukushima, il piano del Giappone per sversare acqua radioattiva in mare - kounotameni : RT @SkyTG24: Fukushima, Giappone verso rilascio di acqua radioattiva in mare. I pescatori si oppongono - Asuka_SGP2 : RT @SkyTG24: Fukushima, Giappone verso rilascio di acqua radioattiva in mare. I pescatori si oppongono - codeghino10 : RT @SkyTG24: Fukushima, Giappone verso rilascio di acqua radioattiva in mare. I pescatori si oppongono -