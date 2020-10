Facebook testa un nuovo menu per filtrare i post pubblicati nell’app per Android (Di venerdì 16 ottobre 2020) Su Facebook appare un nuovo menu per i filtri che permette di mostrare i post in timeline secondo diversi criteri L'articolo Facebook testa un nuovo menu per filtrare i post pubblicati nell’app per Android proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di venerdì 16 ottobre 2020) Suappare unper i filtri che permette di mostrare iin timeline secondo diversi criteri L'articolounpernell’app perproviene da Tutto

TuttoAndroid : Facebook testa un nuovo menu per filtrare i post pubblicati nell’app per Android - soleterramare : RT @GiuliaLupo2: Le mancanze di altri non devono ricadere disonestamente sul lavoro svolto, e bene, di una ministra che ci mette testa,cuor… - GiuliaLupo2 : Le mancanze di altri non devono ricadere disonestamente sul lavoro svolto, e bene, di una ministra che ci mette tes… - fulviorafuffa : Ormai il mercato è saturo, è tempo di Myautomobile con guida automatica! È un progetto che era nella mia testa da a… - enzomartines : Non so cosa riuscirà a fare il centrodestra al governo della città di #Udine. Di sicuro il #Centrosinistra ha lasci… -