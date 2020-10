Elio Germano: vita privata, età, carriera, Instagram, moglie, figli e curiosità sull’attore (Di sabato 17 ottobre 2020) Scopriamo di più sulla vita privata di Elio Germano, uno dei migliori attori dell’attuale panorama cinematografico e televisivo italiano. Tanto bravo quanto riservato, l’artista romano che ha incantato la platea nella complessa parte di Giacomo Leopardi nel film Il giovane favoloso, non parla mai in pubblico della sua sfera personale. Dal punto di vista professionale invece, il curriculum parla da solo: da quando ragazzino ha fatto parte del cast della fortunata fiction di Rai Uno Un medico in famiglia, ne ha fatta di strada, fino a ricevere premi e riconoscimenti di prestigio. Ecco cosa abbiamo scoperto sul suo conto. Chi è Elio Germano: età, carriera e Instagram Elio Germano è ... Leggi su pianetadonne.blog (Di sabato 17 ottobre 2020) Scopriamo di più sulladi, uno dei migliori attori dell’attuale panorama cinematografico e televisivo italiano. Tanto bravo quanto riservato, l’artista romano che ha incantato la platea nella complessa parte di Giacomo Leopardi nel film Il giovane favoloso, non parla mai in pubblico della sua sfera personale. Dal punto di vista professionale invece, il curriculum parla da solo: da quando ragazzino ha fatto parte del cast della fortunata fiction di Rai Uno Un medico in famiglia, ne ha fatta di strada, fino a ricevere premi e riconoscimenti di prestigio. Ecco cosa abbiamo scoperto sul suo conto. Chi è: età,è ...

raimovie : Alle 23.20 'Respiro' di Emanuele Crialese con Valeria Golino, Vincenzo Amato, Veronica D'Agostino, Elio Germano - Pollydolce : Elio Germano: vita privata, età, carriera, Instagram, moglie, figli e curiosità sull'attore - dio_nysuss : RT @_diehardperalta: Michele Riondino and Elio Germano cinematic universe ???? - blackrowley : Domani sveglia all’ungodly hour delle sette meno un quarto perché per qualche motivo se devo andarmene da una casa… - chicinz : RT @CasaLettori: Bisognerebbe fare teatro nelle scuole, perché l'esercizio di mettersi nei panni degli altri ci può far diventare una socie… -