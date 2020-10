Covid, incontenibile la curva dei contagi: oggi 10.010 casi, 55 i morti (Di venerdì 16 ottobre 2020) Una curva ormai incontenibile quella dei contagi da coronavirus in Italia che oggi ha superato quota 10mila. Per l'esattezza 10.010 nuovi casi nelle ultime 24 ore, cu un totale di 150.377 tamponi. In ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 16 ottobre 2020) Unaormaiquella deida coronavirus in Italia cheha superato quota 10mila. Per l'esattezza 10.010 nuovinelle ultime 24 ore, cu un totale di 150.377 tamponi. In ...

In totale i decessi sono stati 55, mentre sono aumentati di 52 unità i ricoveri in terapia intensiva. Allerta anche nel Lazio dove oggi si sono registrati 975 positivi su quasi 20mila

