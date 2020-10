Bidcode | ecco la startup che punta a rivoluzionare il trading

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 16 ottobre 2020) Software avanzati per operatori professionali nel settore del. Una piattaforma in grado di leggere il mercato e adattarsi ai suoi cambiamenti, grazie all’ausilio dell’intelligenza artificiale. Tutto questo è frutto dell’ingegno, e delle competenze, di un gruppo di giovani salernitani che hanno deciso di fare innovazione in un mercato ad alto valore competitivo. La start-up, per ora, è basata sia a Salerno che a Cava de’ Tirreni e, per la parte relativa alla ricerca e sviluppo, si avvale della collaborazione di un incubatore con sede a Battipaglia. Il team è formato dai manager Marco Grimaldi e Michele Falvella e dagli analisti Antonio Bartolucci, Aldo De Simone, Matteo Senesi e Vadym Sklyaruk. I software di riferimento sono due: BOSS e Sentinel. Con l’avvento di BOSS ...