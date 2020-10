Battaglia sul coprifuoco (Di venerdì 16 ottobre 2020) “A me sembrano tutti impazziti”. È uno degli specialisti che affiancano il Governo nelle decisioni pesanti da prendere in queste ore a dare il polso della situazione. La curva del contagio sale, i nuovi positivi superano un’importante soglia psicologica, quota 10 mila, il dpcm varato appena lunedì sembra preistoria, e per tutto il giorno l’esecutivo si dibatte e si contorce, incapace di decidere anche solo se riunirsi in giornata per capire il da farsi o meno.È Dario Franceschini che al mattino rompe gli indugi e chiede a Giuseppe Conte un vertice d’emergenza. Un atto politicamente forte, che punta a far uscire allo scoperto il premier. Per il capodelegazione del Pd la situazione è a un passo dallo sfuggire di mano. Senza misure più severe si rischia di perdere totalmente il controllo del contagio, le misure a macchia di ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 16 ottobre 2020) “A me sembrano tutti impazziti”. È uno degli specialisti che affiancano il Governo nelle decisioni pesanti da prendere in queste ore a dare il polso della situazione. La curva del contagio sale, i nuovi positivi superano un’importante soglia psicologica, quota 10 mila, il dpcm varato appena lunedì sembra preistoria, e per tutto il giorno l’esecutivo si dibatte e si contorce, incapace di decidere anche solo se riunirsi in giornata per capire il da farsi o meno.È Dario Franceschini che al mattino rompe gli indugi e chiede a Giuseppe Conte un vertice d’emergenza. Un atto politicamente forte, che punta a far uscire allo scoperto il premier. Per il capodelegazione del Pd la situazione è a un passo dallo sfuggire di mano. Senza misure più severe si rischia di perdere totalmente il controllo del contagio, le misure a macchia di ...

