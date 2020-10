Appendino: “Il mio futuro sarà in politica” (Di venerdì 16 ottobre 2020) La scelta di non candidarsi per un secondo mandato da sindaca non significa che nel futuro di Chiara Appendino non ci sia la politica. Parlando ai microfoni di Radio Rai 1 la prima cittadina ha precisato che al di là delle cariche continuerà il suo impegno pubblico. Appendino ha affrontato il tema delle discriminazioni di genere e citando un commento a un suo post in cui le si diceva di andare a fare le pulizie anziché fare la sindaca precisa: “Anno 2020 e una donna scrive a un’altra ‘vai a fare le pulizie a casa’. Questo è uno dei motivi per cui continuerò a impegnarmi per il Paese e per la mia città e quindi ad esercitare un ruolo politico che non è per forza avere una carica, si fa politica tutti i giorni e quindi io continuerò a fare ... Leggi su nuovasocieta (Di venerdì 16 ottobre 2020) La scelta di non candidarsi per un secondo mandato da sindaca non significa che neldi Chiaranon ci sia la politica. Parlando ai microfoni di Radio Rai 1 la prima cittadina ha precisato che al di là delle cariche continuerà il suo impegno pubblico.ha affrontato il tema delle discriminazioni di genere e citando un commento a un suo post in cui le si diceva di andare a fare le pulizie anziché fare la sindaca precisa: “Anno 2020 e una donna scrive a un’altra ‘vai a fare le pulizie a casa’. Questo è uno dei motivi per cui continuerò a impegnarmi per il Paese e per la mia città e quindi ad esercitare un ruolo politico che non è per forza avere una carica, si fa politica tutti i giorni e quindi io continuerò a fare ...

