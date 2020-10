Adua Del Vesco: “Stuprata a 12 da un mostro, mi sono sentita in colpa” (Di venerdì 16 ottobre 2020) Confessione choc di Adua Del Vesco al Grande Fratello Vip: “sono stata struprata a 12 anni da un mostro. Mi sono sentita a lungo in colpa”. Adua Del Vesco confessa una verità molto dolorosa del suo passato durante la puntata serale del Grande Fratello Vip 2020. L’attrice, dopo aver ripercorso la linea della vita, ha … L'articolo Adua Del Vesco: “Stuprata a 12 da un mostro, mi sono sentita in colpa” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di venerdì 16 ottobre 2020) Confessione choc diDelal Grande Fratello Vip: “stata struprata a 12 anni da un. Mia lungo in colpa”.Delconfessa una verità molto dolorosa del suo passato durante la puntata serale del Grande Fratello Vip 2020. L’attrice, dopo aver ripercorso la linea della vita, ha … L'articoloDel: “Stuprata a 12 da un, miin colpa” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

