Seconda linea non va in onda: ecco perché, la decisione (Di giovedì 15 ottobre 2020) Seconda linea non va in onda: ecco perché, la decisione Questa sera, 15 ottobre 2020, su Rai 2 sarebbe dovuto andare in onda Seconda linea, il programma condotto da Francesca Fagnani e Alessandro Giuli che lo scorso giovedì ha fatto il suo esordio sul secondo canale Rai. “Sarebbe dovuto” perché oggi non andrà in onda. Niente puntata. “Rai 2 ha deciso di sospendere per il momento Seconda linea”, ha annunciato il direttore di rete, Ludovico Di Meo spiegando che “la scelta non dipende dagli ascolti, perché sperimentare resta un diritto, ma dal fatto che il programma non ha corrisposto ... Leggi su tpi (Di giovedì 15 ottobre 2020)non va inperché, laQuesta sera, 15 ottobre 2020, su Rai 2 sarebbe dovuto andare in, il programma condotto da Francesca Fagnani e Alessandro Giuli che lo scorso giovedì ha fatto il suo esordio sul secondo canale Rai. “Sarebbe dovuto” perché oggi non andrà in. Niente puntata. “Rai 2 ha deciso di sospendere per il momento”, ha annunciato il direttore di rete, Ludovico Di Meo spiegando che “la scelta non dipende dagli ascolti, perché sperimentare resta un diritto, ma dal fatto che il programma non ha corrisposto ...

BeastNoahArk : @amestris_star In Italia siamo in piena seconda ondata e io non ce la faccio. Cerco di rassicurare e non pensarci m… - zazoomblog : Pagelle TV della Settimana (5-11-10-2020). Promossi Edoardo Ferrario e Nero a Metà. Bocciati Seconda Linea e la ‘ca… - cheTVfa : Dopo solo due appuntamenti arriva la sospensione per il nuovo talk show politico di #Rai2. Il direttore di rete,… - cheTVfa : Questa sera su Rai 2 non andrà in onda #SecondaLinea. Ecco il perché e cosa ci sarà al suo posto - VigilanzaT : #AscoltiTv #14ottobre. Altro flop per #Rai2 dopo #SecondaLinea. E malgrado #ItaliaOlanda su #Rai1, #Canale5 vince d… -