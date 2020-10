Patuanelli: “Non ci sarà la proroga al blocco dei licenziamenti” (Di giovedì 15 ottobre 2020) Il ministro dello Sviluppo Economico apre invece a una proroga del Superbonus del 110%. “Non si possono pensare investimenti a tiratura annuale, ma quantomeno su tre anni”, dichiara Patuanelli a Porta a Porta. Stefano Patuanelli fa capire che potrebbero esserci delle grandi novità sul piano dell’occupazione. In particolare il ministro per lo sviluppo economico si … L'articolo Patuanelli: “Non ci sarà la proroga al blocco dei licenziamenti” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di giovedì 15 ottobre 2020) Il ministro dello Sviluppo Economico apre invece a unadel Superbonus del 110%. “Non si possono pensare investimenti a tiratura annuale, ma quantomeno su tre anni”, dichiaraa Porta a Porta. Stefanofa capire che potrebbero esserci delle grandi novità sul piano dell’occupazione. In particolare il ministro per lo sviluppo economico si … L'articolo: “Non ci sarà laaldei licenziamenti” proviene da www.meteoweek.com.

biscone69 : RT @peppemongiardo: @biscone69 NON vi siete accorti che #Agnelli ha piazzato suoi referenti anche al #Governo ?! vi faccio 4 nomi : #Gualie… - peppemongiardo : @biscone69 NON vi siete accorti che #Agnelli ha piazzato suoi referenti anche al #Governo ?! vi faccio 4 nomi :… - Fiordaliso21 : RT @dfrancescopesce: Patuanelli Ministro #sviluppoeconomico : “impensabile ulteriore blocco dei licenziamenti “. Non sono un economista ma… - to_massimorossi : #Bonomi e #Confindustria propongono ma ....”questi” non capiscono , vedi RDC.....la vergogna non possono provarla… - mar_perroni : RT @dfrancescopesce: Patuanelli Ministro #sviluppoeconomico : “impensabile ulteriore blocco dei licenziamenti “. Non sono un economista ma… -

Ultime Notizie dalla rete : Patuanelli “Non Coronavirus: c’è l’intesa sindacati e imprese. Ecco i punti del protocollo Corriere della Sera