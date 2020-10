Maltempo, pioggia su tutta l'Italia: allagamenti e danni. Neve sulle Alpi (Di giovedì 15 ottobre 2020) L’Italia nelle ultime ora è interessata da un'intensa perturbazione (LE PREVISIONI METEO) che sta colpendo la Penisola con piogge diffuse e temporali. La Neve è tornata sulle Alpi al di sopra dei 1.100 metri, con accumuli fino a 30-40 cm oltre i 1.500 metri. Sugli Appennini, invece, i fiocchi cadranno sopra i 1.600 metri. Tutte le regioni oggi saranno interessate da forti piogge: si salvano solo Abruzzo e Molise, con un tempo più soleggiato. Leggi su tg24.sky (Di giovedì 15 ottobre 2020) L’nelle ultime ora è interessata da un'intensa perturbazione (LE PREVISIONI METEO) che sta colpendo la Penisola con piogge diffuse e temporali. Laè tornataal di sopra dei 1.100 metri, con accumuli fino a 30-40 cm oltre i 1.500 metri. Sugli Appennini, invece, i fiocchi cadranno sopra i 1.600 metri. Tutte le regioni oggi saranno interessate da forti piogge: si salvano solo Abruzzo e Molise, con un tempo più soleggiato.

