"Il lockdown non è inevitabile. Qualcuno dovrà assumersene le responsabilità politiche e morali" (Di giovedì 15 ottobre 2020) “Lo sapevamo tutti che l’epidemia avrebbe ripreso forza in autunno, con la riapertura delle scuole, la ripresa delle attività e così via. Ora serve sangue freddo e giocare d’anticipo contro il virus, direi “a zona” per usare un’espressione calcistica. Innanzitutto le misure prese dal governo vanno poi declinate a livello territoriale”. Dà speranza Alessandro Vespignani, 55 anni, massimo esperto di epidemologia computazionale, attualmente a Boston dove dirige il Laboratory for the modeling of biological and Socio-technical Systems, alla Northeastern University. In un’intervista al Corriere della Sera, l’epidemologo vede nel lockdown una misura estrema e assolutamente da evitare. Piuttosto, è consigliato agire miratamente.Il lockdown non ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 15 ottobre 2020) “Lo sapevamo tutti che l’epidemia avrebbe ripreso forza in autunno, con la riapertura delle scuole, la ripresa delle attività e così via. Ora serve sangue freddo e giocare d’anticipo contro il virus, direi “a zona” per usare un’espressione calcistica. Innanzitutto le misure prese dal governo vanno poi declinate a livello territoriale”. Dà speranza Alessandro Vespignani, 55 anni, massimo esperto di epidemologia computazionale, attualmente a Boston dove dirige il Laboratory for the modeling of biological and Socio-technical Systems, alla Northeastern University. In un’intervista al Corriere della Sera, l’epidemologo vede neluna misura estrema e assolutamente da evitare. Piuttosto,; consigliato agire miratamente.Ilnon ...

repubblica : Covid, Conte: 'Lockdown a Natale? Non faccio previsioni, dipenderà dagli italiani' - s_margiotta : Per evitare lockdown, bisogna vincere pigrizie. Chi è contrario allo scaglionamento degli orari di lavoro, contrari… - NicolaPorro : Mascherina, lockdown, app Immuni e non solo. @editoreruggeri si rivolge a #Conte e #Mattarella in cinque punti ?? - GrSociale : #AdAltaVelocità - #Lockdown a Natale non è il titolo di un cinepattone. A cura di @peppemanzo… - thecatempress_ : Il periodo natalizio in lockdown non si può sentire mi sale l’angoscia solo a pensarci io vivo solo per il periodo natalizio -

Ultime Notizie dalla rete : lockdown non Lockdown in Italia per il coronavirus, Conte non lo esclude più Corriere della Sera Covid, il balzo dei contagi: mai così tanti in Italia. Ed è allarme Lombardia

Il dato non può che preoccupare, visto che è stato superato anche ... I RISCHI Il Covid-19 sta colpendo in tutta Italia, ma è sempre la Lombardia a registrare numeri da lockdown: i contagi schizzano ...

Manodopera in agricoltura. Lo stato dei fatti ai tempi del Coronavirus

Non si è riusciti nemmeno a compensare la carenza di lavoratori ... Anche quelli che avevano manifestato la disponibilità durante il periodo di lockdown, nel periodo estivo sono in buona parte ...

Il dato non può che preoccupare, visto che è stato superato anche ... I RISCHI Il Covid-19 sta colpendo in tutta Italia, ma è sempre la Lombardia a registrare numeri da lockdown: i contagi schizzano ...Non si è riusciti nemmeno a compensare la carenza di lavoratori ... Anche quelli che avevano manifestato la disponibilità durante il periodo di lockdown, nel periodo estivo sono in buona parte ...