Grande Fratello Vip 5: Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli si riabbracciano, lui la bacia sulle labbra (Di giovedì 15 ottobre 2020) Al Grande Fratello Vip 5 Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli si sono finalmente riabbracciati nella casa e lui non si è lasciato sfuggire l'occasione per darle un bacio sulle labbra. Dopo giorni nel cucurio, Elisabetta Gregoraci ha finalmente riabbracciato Pierpaolo Pretelli nella casa, e l'ex velino non ha perso tempo: tra parole dolci e sguardi languidi, le ha dato un bacio sulle labbra che non è certo sfuggito alle telecamere di Canale 5. Nella scorsa puntata del Grande Fratello Vip 5 Elisabetta Gregoraci era finita nel cucurio insieme a Massimiliano Morra, Guenda ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 15 ottobre 2020) AlVip 5si sono finalmente riabbracciati nella casa e lui non si è lasciato sfuggire l'occasione per darle un bacio. Dopo giorni nel cucurio,ha finalmente riabbracciatonella casa, e l'ex velino non ha perso tempo: tra parole dolci e sguardi languidi, le ha dato un bacioche non è certo sfuggito alle telecamere di Canale 5. Nella scorsa puntata delVip 5era finita nel cucurio insieme a Massimiliano Morra, Guenda ...

fattoquotidiano : Perché è successo? Perché Roma che, malgrado tutto, resta la Capitale d’Italia e un discreto luogo della beltà del… - GrandeFratello : The winner is... ?? [Continuate a commentare tutti i giorni la diretta di Grande Fratello con l’hashtag #GFVIP! I t… - LegaSalvini : 'CONTE VUOLE LA POLIZIA NEI CONDOMINI'. SALVINI ALL'ATTACCO: NEANCHE IL GRANDE FRATELLO - ALBERTA18793746 : RT @tpwkjade: al grande fratello si sono tirati bicchieri, capelli, si sono picchiati, si sono alitati in faccia, ma il vostro problema è d… - annarigel : #ipaletti #DAYANE su Guenda: 'Non me ne può fregare di meno dei suoi discorsi' - come non condividere l'opinione di… -