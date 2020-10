infobetting : Getafe-Barcellona: formazioni, quote, pronostici. Grande sfida al Coliseum - ArmandoAreniell : Probabili formazioni #Getafe-#Barcellona - MassimoCorsaro : @TuminoMaurizio @FBiasin Punto di vista; io non guardo MAI le nazionali, e chi “finanzia il circo” lo fa perché vuo… - Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: Sport - Barcellona, scatta l'ora di Pjanic: titolare contro il Getafe? - TUTTOJUVE_COM : Sport - Barcellona, scatta l'ora di Pjanic: titolare contro il Getafe? -

Ultime Notizie dalla rete : Getafe Barcellona

Infobetting

Calendario fitto di impegni prima della doppia sfida di Champions Italia-Spagna. Dalla ripresa alla prossima pausa, previste sette partite a testa in 22 giorni. Cammino impegnativo soprattutto per ner ...Originale iniziativa del Getafe, che in vista della partita di sabato contro il Barcellona ha fatto una richiesta molto particolare ai propri tifosi. “Negli anni ci avete chiamati ‘Geta’, ma in questa ...