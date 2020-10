Francia, 12.000 agenti per il coprifuoco, i recidivi verranno messi in carcere (Di giovedì 15 ottobre 2020) L’annuncio è del premier Jean Castex in conferenza stampa insieme al ministro dell’interno Gérald Darmanin. LEGGI ANCHE: La Sanità bloccata dalla Sanità: operatori positivi, chiuse attività ospedaliere Covid, via a nuovo protocollo Influnet: un solo tampone per chi ha sintomi “Dodicimila poliziotti e gendarmi saranno, ogni notte, incaricati di verificare i divieti” di circolazione imposti … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di giovedì 15 ottobre 2020) L’annuncio è del premier Jean Castex in conferenza stampa insieme al ministro dell’interno Gérald Darmanin. LEGGI ANCHE: La Sanità bloccata dalla Sanità: operatori positivi, chiuse attività ospedaliere Covid, via a nuovo protocollo Influnet: un solo tampone per chi ha sintomi “Dodicimila poliziotti e gendarmi saranno, ogni notte, incaricati di verificare i divieti” di circolazione imposti … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

SkyTG24 : Coronavirus Francia, oltre 20.000 contagi in 24 ore: è record in un solo giorno - Agenzia_Ansa : #Covid: nuovo record in #Francia, oltre 20.000 contagi in 24 ore Stato d'allarme a #Madrid. La #Germania si prepara… - SkyTG24 : Covid Francia, salgono ancora i casi: quasi 27.000 in 24 ore - cotrozzi_lisa : RT @AlessandroCere7: Il ministro francese #Darmanin afferma che 12.000 poliziotti faranno rispettare il coprifuoco da sabato. #Francia #Cov… - paolokanta : RT @AlessandroCere7: Il ministro francese #Darmanin afferma che 12.000 poliziotti faranno rispettare il coprifuoco da sabato. #Francia #Cov… -