Francesco Renga in lutto | una perdita gravissima per il cantante “È brutto…”

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Il 14 ottobre 2020ha perso il suo amato papà. Il suo nome era Salvatorico ed è scomparso a 91 anni, nella Rsa Villa di Salute della Fondazione Paola di Rosa, al Villaggio Montini di Brescia. L’uomo era malato da tempo, afflitto da uno dei mali peggiori, l’Alzheimer. Il famosoaveva già perso la mamma e ieri ha detto ‘addio’ alla sua figura paterna. “L’Alzheimer è brutto. Mio padre si ricorda solo di mia madre. Quando vede la mia sorella gemella, la scambia per lei”, aveva raccontato recentementea proposito della terribile malattia del padre. Salvatorico era originario della Sardegna, di Tula (Sassari) per l’esattezza. Il padre della stella musicale si era trasferito da giovane al ...

Grave lutto per Francesco Renga, lo straziante messaggio di addio per una delle persone più importanti della sua vita.Il padre del cantante, malato di Alzheimer, si è spento a 91. Renga aveva già perso la madre da giovane: "Mio padre vive in un mondo tutto suo dove praticamente c'è solo mia madre", ...