Fabrizio Ferrigno morto a 47 anni, il mondo del calcio piange l'ex calciatore e dirigente

Il mondo del calcio piange la morte di Fabrizio Ferrigno. Se ne è andato il 14 ottobre a 47 anni a causa di una malattia incurabile. Nella sua quasi ventennale carriera da calciatore è sceso in campo con le maglie di Castel Sangro, Napoli, Casarano, Reggina, Benevento, Acireale, Padova, Giulianova, Catanzaro, Juve Stabia, Pisa, prima di ritornare al Catanzaro, in quella che – tra il 2007/2008 – è stata la sua ultima stagione da calciatore. Il presidente Floriano Noto, a nome di tutta la squadra calabrese "esprime profondo cordoglio per la morte di Fabrizio Ferrigno. L'ex calciatore giallorosso, tra i protagonisti della promozione delle Aquile in serie B nel ...

