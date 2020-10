Eriksen insiste: “Sono felice di essere in Nazionale, qui mi fanno giocare” (Di giovedì 15 ottobre 2020) Dal ritiro con la Nazionale danese, il calciatore dell’Inter Christian Eriksen insiste con il ricordare al tecnico nerazzurro che vuole giocare. Già qualche giorno fa, in un’intervista, dichiarò di non aver alcuna intenzione di sedere in panchina per tutto l’anno. Stavolta, parla della Nazionale: almeno qui mi fanno giocare, dice, in sostanza. “Credo che ovunque abbia giocato, anche agli Spurs sia sempre stato un piacere venire a giocare in Nazionale. E ora è non è diverso. Naturalmente tutti sanno tante cose sono cambiate, non gioco più tanto quanto al Tottenham, ma non è cambiato nulla, sono entusiasta quando vengo in Nazionale e non importa in quale club o dove io giochi. Sono felice ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 15 ottobre 2020) Dal ritiro con ladanese, il calciatore dell’Inter Christiancon il ricordare al tecnico nerazzurro che vuole giocare. Già qualche giorno fa, in un’intervista, dichiarò di non aver alcuna intenzione di sedere in panchina per tutto l’anno. Stavolta, parla della: almeno qui migiocare, dice, in sostanza. “Credo che ovunque abbia giocato, anche agli Spurs sia sempre stato un piacere venire a giocare in. E ora è non è diverso. Naturalmente tutti sanno tante cose sono cambiate, non gioco più tanto quanto al Tottenham, ma non è cambiato nulla, sono entusiasta quando vengo ine non importa in quale club o dove io giochi. Sono...

