Cristiano Ronaldo | Spadafora | «Tornando in Italia ha violato il protocollo»

juventusfc : Rientro a Torino di @Cristiano - - ZZiliani : Sorprende questo continuo infrangere le regole da parte di Cristiano Ronaldo. E chi se lo aspettava? Manco avesse i… - GoalItalia : Cristiano #Ronaldo è atterrato a Torino ?????? [@romeoagresti] - Ale_Vinc : 'Cristiano Ronaldo secondo lei ha violato il protocollo?' - Captain89247727 : @BobApril04 @MarcoBarzaghi Non ho bisogno d’aiuto ne tanto meno cercavo di offendere la tua sensibilità. Ma non ci… -

Ultime Notizie dalla rete : Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo è atteso in Italia in serata, di ritorno dal Portogallo. CR7 è risultato essere positivo al coronavirus mentre era impegnato con la Nazionale, ed ha voluto fare ritorno nel Belpaese ...Ronaldo, positivo al Covid in Nazionale, è rientrato a Torino ieri. E già ieri la Juventus, dal proprio sito, ha reso noto che "Cristiano Ronaldo è rientrato in Italia con volo sanitario autorizzato ...