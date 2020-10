Covid, chiuse tutte le scuole fino al 30 ottobre: vietate feste dopo le 21 (Di giovedì 15 ottobre 2020) È in corso di pubblicazione un’ordinanza firmata dal presidente Vincenzo De Luca contenente ulteriori misure di contenimento e prevenzione del contagio da Covid-19. «In relazione alla situazione epidemiologica esistente - recita la nota dell'unità di crisi - sono state adottate misure rigorose con il doppio obiettivo di limitare al massimo le circostanze di assembramenti pericolosi in ogni ambito, privato e pubblico, e con l’obiettivo di ridurre al massimo la mobilità difficilmente controllabile». (Continua...) Tra le principali misure adottate c'è la chiusura delle scuole primarie e secondarie per il livello di contagio altissimo registrato anche nelle famiglie e derivante da contatti nel mondo scolastico: «Sono sospese le attività didattiche ed ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 15 ottobre 2020) È in corso di pubblicazione un’ordinanza firmata dal presidente Vincenzo De Luca contenente ulteriori misure di contenimento e prevenzione del contagio da-19. «In relazione alla situazione epidemiologica esistente - recita la nota dell'unità di crisi - sono state adottate misure rigorose con il doppio obiettivo di limitare al massimo le circostanze di assembramenti pericolosi in ogni ambito, privato e pubblico, e con l’obiettivo di ridurre al massimo la mobilità difficilmente controllabile». (Continua...) Tra le principali misure adottate c'è la chiusura delleprimarie e secondarie per il livello di contagio altissimo registrato anche nelle famiglie e derivante da contatti nel mondo scolastico: «Sono sospese le attività didattiche ed ...

repubblica : Covid, in Campania scuole chiuse fino al 30 ottobre - borghi_claudio : Chi va a commentare 'scuole chiuse a Napoli' sotto gli articoli di Fanpage? (Questa la capiscono solo gli under 18)… - SkyTG24 : Coronavirus Australia, frontiere chiuse fino alla fine del 2021 - marco_gervasoni : Il governo non dice nulla? Covid, in Campania scuole chiuse fino al 30 ottobre, l'ordinanza di De Luca - La Repubbl… - LidyaLidya7 : RT @repubblica: Covid, in Campania scuole chiuse fino al 30 ottobre -