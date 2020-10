Coronavirus, boom di positivi in Abruzzo, due decessi e 203 nuovi positivi (Di giovedì 15 ottobre 2020) L'Aquila - Sono complessivamente 5648 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall’inizio dell’emergenza. Rispetto a ieri si registrano 203 nuovi casi (di età compresa tra 7 mesi e 101 anni). Dei nuovi casi, 83 sono riferiti ad un unico focolaio in una struttura per anziani della provincia dell’Aquila. *(il totale risulta inferiore di una unità perché è stato sottratto un caso, comunicato nei giorni scorsi, risultato inserito due volte nel sistema) I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 13, di cui 5 in provincia dell’Aquila, 5 in provincia di Pescara, 1 in provincia di Chieti e 2 in provincia di Teramo. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 2 nuovi casi e sale a 491 (si ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di giovedì 15 ottobre 2020) L'Aquila - Sono complessivamente 5648 i casial Covid 19 registrati indall’inizio dell’emergenza. Rispetto a ieri si registrano 203casi (di età compresa tra 7 mesi e 101 anni). Deicasi, 83 sono riferiti ad un unico focolaio in una struttura per anziani della provincia dell’Aquila. *(il totale risulta inferiore di una unità perché è stato sottratto un caso, comunicato nei giorni scorsi, risultato inserito due volte nel sistema) Icon età inferiore ai 19 anni sono 13, di cui 5 in provincia dell’Aquila, 5 in provincia di Pescara, 1 in provincia di Chieti e 2 in provincia di Teramo. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 2casi e sale a 491 (si ...

