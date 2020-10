Cadavere di 74enne in congelatore | ma l’uomo dopo 20 ore si risveglia

Leggi su chenews

(Di giovedì 15 ottobre 2020) La storia arriva dall’India ed ha dell’incredibile. Un uomo morto a 74 anni sarebbe stato conservato in un, per poirsiquasi un giorno. Morto si(Facebook)La storia ha dell’incredibile, e succede in India, dove ildi unviene conservato in un. La bizzarra scelta, cosi di getto viene fatta dal fratello dell’uomo che senza consultare un medico, cosi come da prassi bisognerebbe essere fatto, ha deciso si conservare il corpo delin un, cosi da preservarlo in vista del rito funebre. Macirca venti ore la curiosa sorpresa. La notizia inattesa arriva da uno dei responsabili delle pompe funebri che ...