Temptation Island, le lacrime di Carlotta per Nello: "Non lo voglio più" (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Anche per Carlotta, che si è mostrata sempre forte durante le puntate di Temptation Island, è arrivato il momento del crollo emotivo. Sono momenti difficili per Carlotta, che durante l'ultimo episodio andato in onda di Temptation Island è letteralmente crollata emotivamente. Il motivo è ovviamente il fidanzato Nello, e l'intesa particolare che si è creata … L'articolo Temptation Island, le lacrime di Carlotta per Nello: "Non lo voglio più" è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

IsaeChia : ‘#TemptationIsland 8’, faló di confronto per #FrancescaMerra e #SalvoSantarsiero che nonostante le dure recriminazi… - yaboidavide : Mia cugina sta guardando temptation island e sta parlando col ragazzo lui se ne esce con una roba tipo: “Se fai una… - slytherin_mdg : Questi si sono ritrovati, l'amore della vita. Hanno bisogno di Temptation Island e Alessia Marcuzzi per trovarsi #TemptationIsland - carushcc : RT @sofia_barretta: Carlotta vince il premio per il discorso più bello e vero di temptation island in assoluto Complimenti Carlo ti prego… - Novella_2000 : Il falò di confronto di Francesca e Salvo a #TemptationIsland -