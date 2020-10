“Oddio non dovevo dirlo!”. Matilde Brandi, ormai la frittata è fatta al GF Vip: pubblico infuriato (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Matilde Brandi ancora nella bufera. Sappiamo già che la showgirl e ballerina non ha tutti amici nella Casa del GF Vip e due delle persone con cui proprio non riesce ad andare d’accordo sono Maria Teresa Ruta e Tommaso Zorzi. Con la prima ha avuto forti scontri anche nell’ultima diretta del reality, mentre il secondo ha confessato di non sopportarla. Matilde e Tommaso hanno discusso negli ultimi giorni. L’influencer non si è risparmiato nelle critiche alla ex ballerina di Domenica In e ha detto chiaramente di ritenere che lei sia una falsa. “Mi stai sul cavolo” ha sbottato. La Brandi si è detta dispiaciuta, aggiungendo invece che lui la fa ridere quando fa le imitazioni ma che non ha ritenuto corretto il suo coinvolgimento nella vicenda tra Adua e Massimiliano. (Continua ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 14 ottobre 2020)ancora nella bufera. Sappiamo già che la showgirl e ballerina non ha tutti amici nella Casa del GF Vip e due delle persone con cui proprio non riesce ad andare d’accordo sono Maria Teresa Ruta e Tommaso Zorzi. Con la prima ha avuto forti scontri anche nell’ultima diretta del reality, mentre il secondo ha confessato di non sopportarla.e Tommaso hanno discusso negli ultimi giorni. L’influencer non si è risparmiato nelle critiche alla ex ballerina di Domenica In e ha detto chiaramente di ritenere che lei sia una falsa. “Mi stai sul cavolo” ha sbottato. Lasi è detta dispiaciuta, aggiungendo invece che lui la fa ridere quando fa le imitazioni ma che non ha ritenuto corretto il suo coinvolgimento nella vicenda tra Adua e Massimiliano. (Continua ...

